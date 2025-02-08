Магнитные бури 9 февраля: прогноз от астрофизиков

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ Российской академии наук, оба дня вспышки происходили в области, которая находится в зоне влияния на Землю. 8 января о новых вспышках не сообщали, но это еще не гарантирует спокойную геомагнитную обстановку на планете — по данным ученых, в случае выброса плазмы 7 февраля, люди могут ощутить его последствия именно 9 февраля.