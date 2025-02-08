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В Омске закрывают ещё один роддом

Родильный дом № 4 присоединят к БСМП № 2.

Источник: Reuters

Родильный дом № 4 в Омске перестанет функционировать как отдельное самостоятельное учреждение весной 2025 года. Об этом пишет РБК. Омск со ссылкой на министерство здравоохранения Омской области.

По данным ведомства, объединение роддома № 4 и БСМП № 2 произойдет в апреле или в мае 2025 года. Сообщается, что в здании останется работать диагностический корпус с современным лабораторно-диагностическим оборудованием, в частности, аппаратами МРТ и КТ. Кроме того, продолжит работу женская консультация.

Непосредственно сами роды будут принимать у женщин в трёх оставшихся родильных домах: клиническом родильном доме № 6, городском клиническом перинатальном центре и перинатальном центре Областной клинической больницы. В минздраве заверили, что все работники закрывающихся родильных домов будут приглашены для трудоустройства в другие медицинские учреждения города.

Ранее мы писали, что омички пожаловались на закрытый родильный дом № 2 в Нефтяниках.