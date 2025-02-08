В Омске закрывают ещё один роддом

По данным ведомства, объединение роддома № 4 и БСМП № 2 произойдет в апреле или в мае 2025 года. Сообщается, что в здании останется работать диагностический корпус с современным лабораторно-диагностическим оборудованием, в частности, аппаратами МРТ и КТ. Кроме того, продолжит работу женская консультация.