В феврале волгоградцам выплатят увеличенные пенсии

Все дело в дополнительной индексации.
В феврале жителям Волгоградской области выплатят повышенную пенсию. В этом месяце сумма станет больше еще на 2,3%, а общая индексация (с учетом той, что была в начале года) составит 9,5%.
Все получатели страховых пенсий получат положенные выплаты в уже увеличенном размере. Индексация будет произведена автоматически — не нужно обращаться куда-либо для этого или писать заявления.
Надбавка затронет и работающих пенсионеров. В текущем году для этой категории граждан также провели индексацию впервые с 2016 года.
В феврале существенная прибавка ждет и тех, кому в январе исполнилось 80 лет. У таких волгоградцев фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается вдвое.