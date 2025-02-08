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В феврале волгоградцам выплатят увеличенные пенсии

Размер соцвыплат в январе и последнем месяце зимы будет существенно отличаться.

Источник: Reuters

Все дело в дополнительной индексации.

В феврале жителям Волгоградской области выплатят повышенную пенсию. В этом месяце сумма станет больше еще на 2,3%, а общая индексация (с учетом той, что была в начале года) составит 9,5%.

Все получатели страховых пенсий получат положенные выплаты в уже увеличенном размере. Индексация будет произведена автоматически — не нужно обращаться куда-либо для этого или писать заявления.

Надбавка затронет и работающих пенсионеров. В текущем году для этой категории граждан также провели индексацию впервые с 2016 года.

В феврале существенная прибавка ждет и тех, кому в январе исполнилось 80 лет. У таких волгоградцев фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается вдвое.