Границы города Красноярска внесли в Единый госреестр

В Росреестре данное событие охарактеризовали как значимую историческую веху. Для местных жителей это означает сокращение споров о земельных участках.
Внесение данных об административных границах Красноярска стало результатом совместной работы различных ведомств, отметила Татьяна Голдобина, руководитель Управления Росреестра по Красноярскому краю. Она подчеркнула, что перед внесением информации был проведен тщательный анализ картографических и землеустроительных материалов.
По словам главы управления, актуальные сведения о границах города будут способствовать более эффективному управлению земельным и имущественным комплексом, а также использованию недвижимости правообладателями. Также она добавила, что запись в ЕГРН особенно актуальна в свете того, что Красноярск является опорным городом для развития территорий и готовится к своему 400-летнему юбилею.
Директор филиала ППК «Роскадастр» по краю Юрий Трепачев отметил, что новая информация о границах города позволит улучшить управление земельными ресурсами и объектами недвижимости, а также повысит эффективность налогообложения и ускорит развитие Красноярска. Он также указал на важность данного шага для минимизации земельных споров между правообладателями и гарантии прав собственников.