Границы города Красноярска внесли в Единый госреестр

По словам главы управления, актуальные сведения о границах города будут способствовать более эффективному управлению земельным и имущественным комплексом, а также использованию недвижимости правообладателями. Также она добавила, что запись в ЕГРН особенно актуальна в свете того, что Красноярск является опорным городом для развития территорий и готовится к своему 400-летнему юбилею.