Кастинг «Мисс Минск-2025» определит 18 красавиц, который выступят в финале

Условия участия такие: претендентки на титул должны быть гражданками Беларуси, зарегистрированными в Минске, иметь рост не ниже 172 см, быть незамужними и без детей. Кроме того, важна высокая моральная культура, участие в общественной и благотворительной деятельности, знание иностранных языков.