Кастинг «Мисс Минск-2025» определит 18 красавиц, который выступят в финале

В белорусской столице проходит кастинг на конкурс «Мисс Минск-2025», пишет БелТА.
Кастинг проходит в Национальной школе красоты и включает два этапа: самопрезентация и выход в купальниках.
Условия участия такие: претендентки на титул должны быть гражданками Беларуси, зарегистрированными в Минске, иметь рост не ниже 172 см, быть незамужними и без детей. Кроме того, важна высокая моральная культура, участие в общественной и благотворительной деятельности, знание иностранных языков.
Жюри оценивает не только красоту девушек, но и их эрудицию, сценическую подачу.
В финал конкурса выйдут 18 девушек. В шоу «Мисс Минск-2025» будут задействованы театральные и хореографические элементы, тематические дефиле.
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