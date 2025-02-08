NASA ухудшило прогноз вероятности столкновения с Землей астероида YR4

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что вероятность столкновения в 2032 году с Землей недавно открытого астероида 2024 YR4 увеличилась до 2,3%.
Ранее в NASA заявляли, что 2024 YR4 является пока единственным астероидом, шансы которого столкнуться с планетой составляют более 1%. Его диаметр составляет около 90 метров.
«Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3%», — говорится в публикации.
В агентстве добавили, что NASA в марте текущего года планирует понаблюдать за астероидом при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы точнее определить его размеры.
Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года сотрудники обсерватории ATLAS в Чили. Он относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года. 22 декабря 2032 года 2024 YR4 пролетит на расстоянии 60 тысяч километров от планеты, что довольно близко для такого крупного объекта.