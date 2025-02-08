Роспатент представил десять важнейших изобретений 2024 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Умный коленный протез, кровельное покрытие с возможностью нагрева воды на поверхности крыши, прибор для поиска радиоактивных объектов под водой, а также способ реставрации древних колоколов были запатентованы в ряду других новейших отечественных изобретений в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента по случаю отмечаемого в субботу Дня российской науки.
«Российская наука вносит главный вклад в развитие интеллектуального потенциала страны, обеспечивает технологическое лидерство. Поддержка ученых и разработчиков является приоритетом правительства РФ. В свою очередь, интеллектуальная собственность сегодня становится эффективным экономическим ресурсом, который мотивирует изобретателей и исследователей к инновационной деятельности. Роспатент со своей стороны прилагает все усилия для стимулирования патентной активности. Мы также делаем все для того, чтобы научные разработки быстрее воплотились в жизнь. Заявки на регистрацию патентов рассматриваются нами в максимально короткие сроки. Уже год в Роспатенте функционирует центр поддержки коммерциализации, который обеспечивает трансфер инноваций в конечный продукт, востребованный на рынке», — заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, чьи слова приводятся в сообщении.
Медицинские технологии.
Инкубатор для новорожденных с изменяемой прозрачностью стенок разработали в Тамбовском государственном техническом университете. Чем менее доношен ребенок, тем более он чувствителен к свету из-за незрелости органов и систем, поэтому важно избегать постоянного яркого освещения. Обычное тканевое покрывало не позволяет управлять световым потоком и циркуляцией воздуха в инкубаторе.
«В предложенном изобретении стенки инкубатора выполнены из “умного стекла” — материала, который способен менять свои светопропускающие свойства в зависимости от поданного количества электрического тока. Это позволяет имитировать как длинный летний день с короткой ночью, так и короткие световые дни продолжительностью как зимние. Для глубокой очистки и увлажнения воздуха используются водяная фильтрующая стена, датчики оценки качества воздуха внутри инкубатора, фильтр с модулем увлажнения, водяной насос, пылесборник и влагозащищенный вентилятор», — рассказали в Роспатенте.
Кроме того, компания «РПК» запатентовала коленный модуль для протезирования нижних конечностей. Изобретение отличается повышенной прочностью и надежностью за счет пневматического амортизатора. Микропроцессор устройства, обрабатывающий информацию о темпе ходьбы, передает данные в мобильное приложение. За счет этого можно варьировать скорость движения, менять его направление, продолжительность ходьбы и дистанцию. Создатели модуля уверены, что он поможет встать на ноги быстрее, чем механический протез.
Группа ученых из Курского государственного медицинского университета разработала новое средство для лечения ран у людей с отягощенной сопутствующей патологией. Мазь можно применять в хирургии, травматологии и дерматологии. Она особенно нужна пациентам с артериальной и венозной недостаточностью, сахарным диабетом, поражением нервной системы и другими заболеваниями, замедляющими заживление ран.
Энергия и ЗD-печать.
Кровельное покрытие с возможностью нагрева воды на поверхности крыши придумали специалисты ООО «Наше солнце». Особая конструкция черепицы с тепловоспринимающими панелями превращает солнечное излучение в тепло, которое по трубкам циркулирует на аккумулятор в помещении. Изобретение может использоваться в регионах с большим количеством солнечных дней для безопасного, экологичного и эффективного нагрева воды.
Житель московской Коммунарки Ануар Кулмагамбетов предложил использовать морские подледные течения для обогрева поселений Крайнего Севера. В этих труднодоступных районах использование электрогенераторов часто связано с огромными затратами на доставку топлива, загрязнениями и утилизацией пустых бочек. «Предлагаемая турбинная установка отличается большей экологичностью и требует меньших затрат. Турбина снабжена несколькими направляющими пластинами, размещенными таким образом, чтобы повысить воздействие проходящего водного потока на рабочее колесо. Тем самым, для выработки энергии можно использовать даже незначительное течение», — отметили в Роспатенте.
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета придумали, как с помощью лазерных аддитивных технологий формировать изделия с комбинированной микроструктурой металла в разных зонах. Ранее с помощью 3D-лазерного принтера было невозможно сделать изделие типа турбинной лопатки, одна часть которой работает при повышенных температурах, а другая — при более низких. Петербургские ученые применяют дополнительные источники нагрева в процессе обработки лазером и предварительный нагрев подложки и порошка, при этом не требуется дополнительных производимых операций.
Технологии безопасности.
Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ создал прибор, который с высокой точностью определяет местоположения затонувших радиоактивных объектов. Для этого в нем используются средства контроля разного типа — гидроакустическая, радиационная, магнитометрическая и оптоэлектронная аппаратура. Предложенное решение может широко применяться для экологического мониторинга акваторий для выявления и последующего подъема опасных объектов.
Изобретение производственного объединения «Электроточприбор» позволяет контролировать концентрацию горючих газов в окружающем пространстве: метана, водорода, аммиака и других горючих газов, утечка которых может привести к взрывоопасной или пожароопасной ситуации. Прибор отличает высокая точность измерений и возможность измерений двумя различными сенсорами концентраций газа.
Реставрация и транспорт.
Житель Тамбовской области Алексей Сайкин придумал три разных способа для сварочного ремонта церковных колоколов, которые позволяют практически полностью сохранить их оригинальный вид. Один из них связан с использованием герметичной защитной капсулы и плавлением в электропечи, другой с обжатием колокола посредством давления, создаваемого при подрыве взрывчатого вещества. Третий вариант основан на методе горячего динамического прессования в камере газостата. Разработанные способы позволяют ремонтировать колокола, масса которых превышает сто тонн.
Интересное решение для улучшения маневрирования транспортного средства пришло из общеобразовательной средней школы «Центр образования Кудрово». Предложенная школьниками конструкция представляет собой платформу, на которой расположены четыре сферических движителя, установленные в колесных узлах с шариковыми или роликовыми опорами. Платформа под воздействием электроприводов ведущего сферического движителя может двигаться в любом направлении, при этом ее курсовое направление относительно центра масс остается неизменным. Приводы движителей имеют компьютерное управление и оснащены тормозными блоками. Изобретение может использоваться в электромобилях, роботизированных транспортных шасси и даже инвалидных колясках с электроприводом.