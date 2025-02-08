Роспатент представил десять важнейших изобретений 2024 года

«Российская наука вносит главный вклад в развитие интеллектуального потенциала страны, обеспечивает технологическое лидерство. Поддержка ученых и разработчиков является приоритетом правительства РФ. В свою очередь, интеллектуальная собственность сегодня становится эффективным экономическим ресурсом, который мотивирует изобретателей и исследователей к инновационной деятельности. Роспатент со своей стороны прилагает все усилия для стимулирования патентной активности. Мы также делаем все для того, чтобы научные разработки быстрее воплотились в жизнь. Заявки на регистрацию патентов рассматриваются нами в максимально короткие сроки. Уже год в Роспатенте функционирует центр поддержки коммерциализации, который обеспечивает трансфер инноваций в конечный продукт, востребованный на рынке», — заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, чьи слова приводятся в сообщении.