В Красноярске снимут второй сезон остросюжетного сериала

В Красноярском крае планируют снять второй сезон остросюжетного сериала «Ронин». Напомним, что первый был снят в окрестностях Красноярска и Дивногорска в сезон 2024 года. После чего создатели, учитывая зрительский рейтинг, решили продлить историю на вторую часть.