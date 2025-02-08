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В Красноярске снимут второй сезон остросюжетного сериала

Окрестности Красноярска вновь станут съемочной площадкой.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае планируют снять второй сезон остросюжетного сериала «Ронин». Напомним, что первый был снят в окрестностях Красноярска и Дивногорска в сезон 2024 года. После чего создатели, учитывая зрительский рейтинг, решили продлить историю на вторую часть.

Сериал — продукт кинокомпании «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга. Содействие в съемках оказывает краевое государственное автономное учреждение культуры «Енисей кино».

Съемки первой части проходили более чем в 30 точках Красноярского края. Основными из них стали Дивногорск и населённые пункты на берегах рек Енисей и Мана. В них участвовали более 140 профессиональных актеров из нашего региона.

Добавим, что это не первый проект, реализованный здесь данной кинокомпанией. Прежде были сериал «Красный яр», а также несколько серий «Первого отдела».

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