Репетиция ЦЭ пройдет сегодня для одиннадцатиклассников в Беларуси

В репетиции централизованного экзамена примут участие более 56 тыс. учащихся 11-х классов по всей стране. Как и в прошлом году, самый популярный предмет РЦЭ — русский язык, на втором месте — математика, на третьем — биология. Пункты проведения испытаний (всего их 144 по стране) готовы встретить школьников. В ходе РЦЭ будет обеспечена централизованная доставка учащихся в пункты проведения репетиции экзамена в сопровождении педагогических работников. Учащихся сельских учреждений образования до пунктов проведения доставят школьными автобусами. В городских населенных пунктах школьники будут пользоваться общественным транспортом, сопровождение их педработниками также будет обеспечено. Вход в пункт проведения репетиции централизованного экзамена будет осуществляться на основании документа, удостоверяющего личность, и пропуска. Посторонним лицам вход в пункт проведения РЦЭ будет запрещен.