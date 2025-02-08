Репетиция ЦЭ пройдет сегодня для одиннадцатиклассников в Беларуси

В репетиции централизованного экзамена примут участие более 56 тыс. учащихся 11-х классов по всей стране. Как и в прошлом году, самый популярный предмет РЦЭ — русский язык, на втором месте — математика, на третьем — биология. Пункты проведения испытаний (всего их 144 по стране) готовы встретить школьников. В ходе РЦЭ будет обеспечена централизованная доставка учащихся в пункты проведения репетиции экзамена в сопровождении педагогических работников. Учащихся сельских учреждений образования до пунктов проведения доставят школьными автобусами. В городских населенных пунктах школьники будут пользоваться общественным транспортом, сопровождение их педработниками также будет обеспечено. Вход в пункт проведения репетиции централизованного экзамена будет осуществляться на основании документа, удостоверяющего личность, и пропуска. Посторонним лицам вход в пункт проведения РЦЭ будет запрещен.
Стартуют испытания одновременно во всех пунктах — в 11.00. К месту проведения репетиции ЦЭ учащиеся прибудут за 30 минут.
Как ранее отмечал министр образования Андрей Иванец, во время репетиции ребята смогут почувствовать атмосферу проведения централизованного экзамена в незнакомом учреждении образования. «Они смогут ощутить сложность тестов. Цель РЦЭ — отработать весь механизм проведения экзамена: от регистрации до получения результатов», — подчеркнул он.
На испытание с собой нужно взять паспорт или другие документы, удостоверяющие личность: ID-карта, справка, подтверждающая потерю документа, удостоверение беженца, вид на жительство. Также необходимо иметь пропуск, черную гелевую или капиллярную ручку, сдающим химию или физику можно иметь при себе самый простой калькулятор. Остальные предметы пронести не разрешат, даже воду. Однако переживать об этом не стоит, на местах будет организован питьевой режим. Также в пунктах проведения будут дежурить сотрудники милиции, МЧС и медработники.
В Минобразования заверили, что результаты РЦЭ станут известны не позднее 28 февраля. В личном кабинете на сайте РИКЗ каждый участник сможет увидеть копию своей работы и ознакомиться с результатами экзамена. Таблицы соответствия первичных и тестовых баллов по всем предметам размещены на сайтах Республиканского института контроля знаний и образовательного ведомства. Там же представлены шкалы перевода баллов, полученных участниками по стобалльной шкале, в отметку по десятибалльной.