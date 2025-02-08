Почти 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Очереди из 585 большегрузов и легковых машин образовались на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.
В субботу утром в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей скопилась небольшая очередь из 5 легковушек. Также там сейчас в очередях стоят столько уже пассажирских рейсовых автобусов.
На литовском и латвийском направлениях очередей легкового транспорта нет.
Фуры стоят только на границе Беларуси с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 270 грузовиков, а в погранпереходе «Бенякони» немного больше — 310.
На латвийском и польском направлениях скопления большегрузов в настоящее время не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.