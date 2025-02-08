Более 4 тысяч челябинцев встанут на «Лыжню России»

В этом году мероприятия приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Забеги уже начались в ряде южноуральских муниципалитетов, например, в Кизильском районе области. В областном центре мероприятие проходит на базе стадиона имени Елесиной.
Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, принять участие в забеге планирует порядка 4 тысяч горожан. За порядком и безопасностью будут следить сотрудники главка.
Для этого выделено около 100 человек личного состава ГУ МВД, им оказывают поддержку сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, а также представители казачества.