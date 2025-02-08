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Более 4 тысяч челябинцев встанут на «Лыжню России»

Сегодня состоится всероссийский массовый лыжный забег «Лыжня России — 2025».

Источник: Комсомольская правда

В этом году мероприятия приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Забеги уже начались в ряде южноуральских муниципалитетов, например, в Кизильском районе области. В областном центре мероприятие проходит на базе стадиона имени Елесиной.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, принять участие в забеге планирует порядка 4 тысяч горожан. За порядком и безопасностью будут следить сотрудники главка.

Для этого выделено около 100 человек личного состава ГУ МВД, им оказывают поддержку сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, а также представители казачества.