В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые площадки будут работать до 15:00. Покупателям предлагают свежее мясо, овощи и зелень, местные сыры, творог, масло, мед.
Ярмарки выходного дня работают по улицам:
— им. Архитектора Ишунина, 7/1;
— Уральской, № 170/7;
— им. Евдокии Бершанской, 216/1;
— им. Героя Яцкова, 11;
— им. Дзержинского, 213;
— им. Каляева, 198;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26;
— пр-т Чекистов, 9.
Две ярмарки выходного дня не открылись 8 февраля по техническим причинам. Это торговые площадки по улицам Длинной, 135−137/1/Красноармейской, 106/1 и им. Думенко, 11/2.
«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками», — отметили в мэрии.