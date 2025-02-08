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В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня 8 февраля

Две ярмарки выходного дня не открылись в Краснодаре 8 февраля по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре открылись 10 ярмарок выходного дня 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые площадки будут работать до 15:00. Покупателям предлагают свежее мясо, овощи и зелень, местные сыры, творог, масло, мед.

Ярмарки выходного дня работают по улицам:

— им. Архитектора Ишунина, 7/1;

— Уральской, № 170/7;

— им. Евдокии Бершанской, 216/1;

— им. Героя Яцкова, 11;

— им. Дзержинского, 213;

— им. Каляева, 198;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26;

— пр-т Чекистов, 9.

Две ярмарки выходного дня не открылись 8 февраля по техническим причинам. Это торговые площадки по улицам Длинной, 135−137/1/Красноармейской, 106/1 и им. Думенко, 11/2.

«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками», — отметили в мэрии.

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