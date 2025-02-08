В Уфе состоялся форум отельеров, туроператоров и представителей гостиничного бизнеса

В Уфе состоялся Первый форум отельеров, который собрал более 200 представителей гостиничного бизнеса, туроператоров и экспертов отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Башкирии.
Мероприятие прошло в Гостиничном комплексе «Башкирия» и привлекло внимание не только представителей гостиничного бизнеса, но и туроператоров, экспертов и всех, кто интересуется развитием туристической сферы.
Форум стал площадкой для обмена опытом и идеями: участники погрузились в панельные дискуссии, мастер-классы и выступления ведущих специалистов. В центре внимания оказались современные технологии, методы управления персоналом и стратегии привлечения туристов — темы, актуальные для каждого, кто хочет быть на шаг впереди в быстро меняющемся мире гостиничного сервиса.
Одним из ярких моментов форума стало выступление Маргариты Аглетдиновой-Сутюшевой, руководителя гостиничного направления Федерации рестораторов и отельеров России. Она поделилась информацией о национальном проекте «Туризм и гостеприимство», который ставит амбициозные цели: к 2030 году планируется увеличить долю туристического сектора в валовом внутреннем продукте страны до 5%, а количество внутренних поездок — до 140 миллионов в год.
Заместитель директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Артур Идельбаев предложил участникам объединить усилия для создания единого графика событийных мероприятий.
Не обошлось на форуме и без практических занятий: мастер-класс по обеспечению безопасности в гостиничном бизнесе стал важной частью программы. Участники обсудили ключевые аспекты создания безопасной атмосферы как для гостей, так и для сотрудников, что является неотъемлемой частью успешного функционирования любого отеля.
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