В Уфе состоялся форум отельеров, туроператоров и представителей гостиничного бизнеса

Одним из ярких моментов форума стало выступление Маргариты Аглетдиновой-Сутюшевой, руководителя гостиничного направления Федерации рестораторов и отельеров России. Она поделилась информацией о национальном проекте «Туризм и гостеприимство», который ставит амбициозные цели: к 2030 году планируется увеличить долю туристического сектора в валовом внутреннем продукте страны до 5%, а количество внутренних поездок — до 140 миллионов в год.