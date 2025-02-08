Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о сроках завершения строительства сырзавода «Эконива».

«Шансы достроить завод “Эконивы” в заявленные сроки есть. Историю этого объекта мы знаем. Возникли разногласия между инвестором и основной финансирующей организацией — Россельхозбанком. Поэтому инвестор вынужден был искать другие источники для продолжения строительства. Он это сделал, но, понятно, не в том объеме, как мог бы получить от такой мощной структуры, как Россельхозбанк», — рассказал Андрей Травников в беседе с BFM-Новосибирск.