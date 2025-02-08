Белорусские пограничники задержали за сутки четырех нарушителей с беспилотниками

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили о нескольких случаях обнаружения беспилотных летательных аппаратов 5 февраля на белорусско-литовской границе.
Так, в агрогородке Трабы Ивьевского района пограничники при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали белоруса.
«При осмотре его жилища обнаружены два беспилотных летательных аппарата, четыре пульта дистанционного управления и двадцать пять аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, комплектующие к БЛА, а также планшет», — рассказали в Госпогранкомитете.
Через несколько часов вблизи хутора Альтария Ивьевского района у местного жителя также обнаружен беспилотник, комплектующие и прибор ночного видения.
А в населенном пункте Свентоянск Гродненской области попались еще двое нарушителей. Как сообщается, они попытались скрыться, но были задержаны. Пограничники нашли беспилотник мультироторного типа, пульт управления и аккумуляторы к нему. Кроме того, обнаружена радиостанция и тепловизор.
Информируют, что в отношении всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима. А двоих из них также привлекут к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников органов погранслужбы.
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