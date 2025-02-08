Белорусские пограничники задержали за сутки четырех нарушителей с беспилотниками

А в населенном пункте Свентоянск Гродненской области попались еще двое нарушителей. Как сообщается, они попытались скрыться, но были задержаны. Пограничники нашли беспилотник мультироторного типа, пульт управления и аккумуляторы к нему. Кроме того, обнаружена радиостанция и тепловизор.