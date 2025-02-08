Более 370 москвичей получили квартиры по реновации в доме на улице Кедрова

Гаман рассказал, что поэтапное переселение в новостройку началось в декабре прошлого года. Первыми к осмотру квартир приступили 170 жителей, проживающих по адресам улица Шверника, дом 2, корпус 2 и Большая Черемушкинская улица, дом 6, корпус 2. Затем к ним присоединились москвичи из первого и третьего корпусов того же дома на Большой Черемушкинской улице. На данный момент с выбором жилья определились около 580 человек, из которых 370 уже получили квартиры.