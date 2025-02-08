Китайский Новый год в Москве завершится зрелищным представлением 8 и 9 февраля

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Китая и масштабного проекта «Зима в Москве». На его площадках гостей ждут тематические развлечения, где каждый желающий может больше узнать о традициях восточноазиатской страны, приобщиться к ее культуре и научиться чему-то новому.