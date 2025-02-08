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Китайский Новый год в Москве завершится зрелищным представлением 8 и 9 февраля

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Китая и масштабного проекта «Зима в Москве». На его площадках гостей ждут тематические развлечения, где каждый желающий может больше узнать о традициях восточноазиатской страны, приобщиться к ее культуре и научиться чему-то новому.

Источник: Агентство «Москва»

На Тверской площади в субботу, 8 февраля, и в воскресенье, 9 февраля, для детей пройдут театрализованные представления. Они будут начинаться каждый час с 13:00 и длиться 45 минут, до 16:45. Юные гости узнают о традициях китайского Нового года и чайных церемониях.

С 16:45 до 16:50 8 и 9 февраля можно будет увидеть традиционный танец дракона, который всегда исполняют в Китае во время новогодних уличных празднеств, а с 18:00 до 18:30 и с 19:00 до 19:30 музыканты исполнят китайские традиционные мелодии в авторской аранжировке.

В пешеходной галерее Останкинской башни 8 и 9 февраля с 10:00 до 23:00 продолжает работать выставка картин «Аромат цветущей сливы». Зрители могут увидеть 35 полотен в стиле традиционной китайской живописи гохуа (в жанрах «Горы и вода» и «Цветы и птицы»). Их выполнили художники Анна Донченко и Цинлюй Шаньшуй, написали на официальном сайте мэра Москвы.

Во время фестиваля «Китайский Новый год в Москве» на 20 площадках также можно посетить тематические мастер-классы и выставки, гости пробуют блюда национальной кухни и погружаются в атмосферу восточного праздника.

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