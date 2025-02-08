40 тысяч домов с электроотоплением не зарегистрированы в Иркутской области

В Иркутской области продолжают держать на контроле ситуацию с применением новых дифтарифов. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день в регионе числится 378 тысяч домов с электрическим отоплением.
Из них 338 тысяч — зарегистрированы в соответствии с законодательством. Остальные 40 тысяч не подали необходимые документы, а это значит, что к ним не могут применить повышающий коэффициент 1,8 при расчете платы за электроэнергию. Сейчас специалисты уделяют особое внимание многодетным семьям, особенно тем, что живут в СНТ и ДНТ, — контролируют, чтобы они пользовались положенной им льготой.
Напомним, для подтверждения того, что дом находится на электроотоплении, нужно обратиться в «Иркутскэнергосбыт» и предоставьте следующие документы:
— Документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом;
— Скан-копия технического паспорта жилого дома;
— Если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления — заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. Его шаблон размещен в разделе «Частным лицам» — «Подтвердить факт электроотопления»;
— Скан-копия паспорта собственника.
В это время корреспондент КП-Иркутск узнала, сколько платят жители Приангарья за электроэнергию.