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40 тысяч домов с электроотоплением не зарегистрированы в Иркутской области

К ним не могут применить повышающий коэффициент 1,8 при расчете платы за электроэнергию.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжают держать на контроле ситуацию с применением новых дифтарифов. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день в регионе числится 378 тысяч домов с электрическим отоплением.

Из них 338 тысяч — зарегистрированы в соответствии с законодательством. Остальные 40 тысяч не подали необходимые документы, а это значит, что к ним не могут применить повышающий коэффициент 1,8 при расчете платы за электроэнергию. Сейчас специалисты уделяют особое внимание многодетным семьям, особенно тем, что живут в СНТ и ДНТ, — контролируют, чтобы они пользовались положенной им льготой.

Напомним, для подтверждения того, что дом находится на электроотоплении, нужно обратиться в «Иркутскэнергосбыт» и предоставьте следующие документы:

— Документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом;

— Скан-копия технического паспорта жилого дома;

— Если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления — заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. Его шаблон размещен в разделе «Частным лицам» — «Подтвердить факт электроотопления»;

— Скан-копия паспорта собственника.

В это время корреспондент КП-Иркутск узнала, сколько платят жители Приангарья за электроэнергию.