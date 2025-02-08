40 тысяч домов с электроотоплением не зарегистрированы в Иркутской области

Из них 338 тысяч — зарегистрированы в соответствии с законодательством. Остальные 40 тысяч не подали необходимые документы, а это значит, что к ним не могут применить повышающий коэффициент 1,8 при расчете платы за электроэнергию. Сейчас специалисты уделяют особое внимание многодетным семьям, особенно тем, что живут в СНТ и ДНТ, — контролируют, чтобы они пользовались положенной им льготой.