Приятный сюрприз для пенсионеров: в феврале к пенсии добавят по 3 000 рублей

Российских пенсионеров ожидает еще одно повышение пенсий. В феврале будет произведен дополнительный перерасчет, связанный с реальной инфляцией.
Напомним, по итогам 2024 года уровень инфляции достиг 9,52%, что превысило первоначальный прогноз в 7,3%. Это стало причиной для дополнительной индексации пенсий, которую власти решили провести в феврале. Во время второй индексации будет компенсирована разница, возникшая в расчетах из-за реальной инфляции, составляющей 2,22%. Пенсионеры получат прибавку к увеличенным январским выплатам.
Уточним, страховая пенсия, составлявшая в декабре 2024 года 25 тысяч рублей, достигла 26 825 рублей к январю. А после февральской индексации вырастет до 27 380 рублей.
Кроме того, в пенсию за февраль включат компенсацию за январь в размере 555 рублей, что увеличит общую сумму выплаты до 27 935 рублей. То есть почти на три тысячи больше пенсии 2024 года.