Ситуацию с начислением платы за электричество в Приангарье нужно нормализовать — Кобзев

Напомним, что не все жители региона получили квитанции с учетом нового коэффициента. Как рассказали в «Иркутскэнергосбыте», это зависит от того, предоставили ли они необходимые документы. Ситуация обусловлена действующим жилищным законодательством, регулирующим расчеты за электроэнергию. В настоящее время расчеты проводятся с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего. Поэтому, если потребитель отправил документы после этой даты, они не были учтены. Однако специалисты уже зафиксировали эти сведения, и при расчетах за февраль информация будет обновлена, что позволит потребителям увидеть перерасчет с 1 января в своих квитанциях.