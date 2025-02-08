Ситуацию с начислением платы за электричество в Приангарье нужно нормализовать — Кобзев

Губернатор подчеркнул, что основное внимание должно быть сосредоточено на благополучии населения и семьях жителей. По его словам, необходимо выстроить систему, которая позволит всем, кто подпадает под действие повышающего коэффициента, воспользоваться этой мерой. Губернатор акцентировал внимание на важности содействия жителям в реализации их прав.
Ранее глава региона поручал активизировать работу с населением по вопросам новых дифференцированных тарифов и обеспечить оперативную реакцию всех заинтересованных служб на обращения граждан.
Как сообщила на заседании КЧС Елена Рабцевич, руководитель службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, в период с 31 января по 7 февраля 2025 года было обработано 139 обращений граждан, касающихся новых правил начисления платы за электроэнергию.
Также продолжает работать горячая линия, запущенная по инициативе Игоря Кобзева в декабре 2024 года, для консультаций по вопросам применения дифференцированных тарифов при использовании электроотопления в жилых домах. За период с 20 декабря 2024 года по 7 февраля 2025 года на горячую линию поступило 3672 звонка, в том числе 393 — в период с 3 по 7 февраля 2025 года. Заявки и обращения также принимаются через ресурсы ООО «Иркутскэнергосбыт», включая Единый энергетический информационно-справочный центр и сайт компании.
На заседании было отмечено, что многие обращения связаны с ситуацией, когда жилье заявителей не оформлено как жилое помещение по законодательству, что не позволяет применять повышающий коэффициент при расчете. Чтобы более тщательно разобраться в этой проблеме, Кобзев поручил создать рабочую группу, в которую войдут специалисты Росреестра, и предложил заместителю губернатора Андрею Бунёву возглавить эту группу. В Иркутской области насчитывается примерно 378 тысяч домов с электроотоплением, из которых 338 тысяч зарегистрированы. Следовательно, около 40 тысяч домов остаются незарегистрированными.
Кроме того, глава региона поручил создать рабочую группу под руководством заместителя председателя правительства области Валентины Вобликовой для решения вопросов электропотребления многодетными семьями, включая те, что проживают в садоводствах. По данным регионального министерства социальной защиты, в области зарегистрировано 837 многодетных семей, всего же в Приангарье проживает 40,7 тысячи многодетных семей, воспользующихся различными мерами государственной поддержки.
По поручению губернатора продолжается анализ электропотребления населением. Как отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, служба по тарифам провела анализ потребления электроэнергии для отопления в жилых домах по итогам декабря 2024 года, и сейчас аналогичный анализ проводится для января. После завершения февраля будет собрана информация за этот месяц, что позволит сделать выводы и подготовить итоги. На основе полученных данных, собранных с помощью граждан и энергопотребителей, продолжится работа с правительством Российской Федерации по увеличению диапазонов электропотребления для региона в долгосрочной перспективе.
Андрей Харитонов, руководитель ООО «Иркутскэнергосбыт», рассказал о принятых и обрабатываемых документах, подтверждающих право граждан на применение повышающего коэффициента 1,8, который с января по апрель 2025 года увеличивает верхнюю границу первого диапазона электропотребления до 7020 кВт*ч, а второго — до 10800 кВт*ч. Он уточнил, что ежедневно обрабатывается около 600−800 заявлений с подтверждающими документами, и на 1 декабря прошлого года было подтверждено 82 тысячи адресов, а с начала года поступило еще 65 тысяч документов, которые сейчас анализируются.
По словам Харитонова, наиболее удобным способом подачи документов для жителей является использование электронных сервисов «Иркутскэнергосбыта», однако также доступна подача через офисы компании. По оценкам специалистов, наибольшее количество обращений поступает из Иркутска и Иркутского района.
Напомним, что не все жители региона получили квитанции с учетом нового коэффициента. Как рассказали в «Иркутскэнергосбыте», это зависит от того, предоставили ли они необходимые документы. Ситуация обусловлена действующим жилищным законодательством, регулирующим расчеты за электроэнергию. В настоящее время расчеты проводятся с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего. Поэтому, если потребитель отправил документы после этой даты, они не были учтены. Однако специалисты уже зафиксировали эти сведения, и при расчетах за февраль информация будет обновлена, что позволит потребителям увидеть перерасчет с 1 января в своих квитанциях.