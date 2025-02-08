Певица из Владивостока заинтересовала Полину Гагарину на «Голосе»

В четверг, 7 февраля, в эфире Первого канала состоялся второй выпуск телепроекта «Голос» этого года, в котором 30-летняя певица из Владивостока Юлия Учайкина успешно прошла этап «слепых прослушиваний». Она исполнила песню «Кабриолет» из репертуара Любови Успенской, что позволило ей присоединиться к команде наставника Полины Гагариной.
Юлия отметила, что композиция «Кабриолет» старше её на два года, однако это не помешало ей блестяще справиться с исполнением. В интервью после выступления она подчеркнула, что Полина Гагарина является для неё одним из основных мотивационных источников её работы.
Путь Юлии к участию в «Голосе» начался с победы в музыкальном конкурсе «Другая высота», который проходил во Владивостоке в августе 2024 года в рамках фестиваля ВДК ФЕСТ. Именно там музыкальный продюсер шоу «Голос» Андрей Сергеев пригласил её на кастинг проекта.
Юлия Учайкина — не только певица, но и автор песен, вокальный аранжировщик и педагог по вокалу. Она является солисткой эстрадного оркестра МГУ им. Невельского и соавтором джазового проекта Vladivostoki Electric Band.
В социальных сетях Юлия активно делится своими достижениями и планами. В одном из недавних постов она выразила любовь к романсам и поблагодарила свою команду за поддержку в подготовке к выступлению на «Голосе».
Участие Юлии Учайкиной в проекте «Голос» стало значимым событием для музыкальной сцены Владивостока. Её успех на «слепых прослушиваниях» и выбор в команду Полины Гагариной свидетельствуют о высоком уровне подготовки и таланта певицы. Жители Приморья с нетерпением будут следить за её дальнейшими выступлениями в проекте.