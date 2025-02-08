В НовГУ разработали «лазерную завесу» для стимуляции роста сельхозкультур

«Проблема повышения урожайности за счет использования растениями солнечной энергии уже давно привлекает внимание исследователей во всем мире. Ученые ищут экологичные способы, как усилить прямое действие света на растения для их роста и развития и при этом охватывать большие посевные площади. Все из нас помнят с уроков биологии, что растения производят продукты питания в процессе фотосинтеза. У фотосинтеза растений есть две фазы — световая и темновая. Если объяснить простыми словами, во время световой фазы, то есть днем, образуется энергия в виде АТФ и универсальный донор атома водорода — восстановитель НАДФ. Эти вещества необходимы для протекания темновой фазы. А во время темновой, то есть ночью — с помощью энергии АТФ и восстановителя НАДФ, полученных в световую фазу, образуются простые сахара, происходит фиксация CO2 и образование конечных продуктов фотосинтеза. Используемая в разработанном устройстве технология позволяет с помощью лазерного света активировать фотосистему II ночью и этим самым наработать растениям необходимую энергию», — рассказал Михаил Даниловских.