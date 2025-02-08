Мишустин: правительство создает условия для поддержки молодых ученых

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство России создает необходимые условия для поддержки талантливых молодых ученых и реализации их творческого потенциала. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин по случаю Дня российской науки.
«Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Все больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя. И правительство создает необходимые условия для поддержки талантливых ребят, реализации их творческого потенциала», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.
По словам Мишустина, подготовка высококвалифицированных кадров, от которых напрямую зависит экономический рост и перспективные разработки, остается в центре внимания, поскольку достижение национального суверенитета во всех сферах остается приоритетной задачей.
Премьер также отметил вклад новаторских идей выдающихся ученых, исследователей и изобретателей в развитие физики, математики, химии, биологии. Мишустин подчеркнул, что многие их труды вписаны в мировую историю. Он также выразил уверенность, что российские ученые достойно продолжат славные традиции отечественной научной школы, совершая новые открытия, укрепят мощь и независимость России.
День российской науки отмечается в РФ 8 февраля ежегодно с 2000 года. Праздник был установлен указом президента от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня учреждения в стране национальной академии наук.