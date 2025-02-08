Мишустин: правительство создает условия для поддержки молодых ученых

«Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Все больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя. И правительство создает необходимые условия для поддержки талантливых ребят, реализации их творческого потенциала», — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.