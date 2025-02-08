TMZ: причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца

В 2024 году Дэвид Линч рассказал, что после многих лет курения у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не мог выйти из дома. Режиссер в последние месяцы был вынужден носить кислородную маску. Он признался, что курить начал с 8 лет.