Аэропорт в Хабаровском крае возобновил работу после снегопада

Аэропорт Николаевска вновь принимает и отправляет самолеты. Взлетно-посадочная полоса очищена, коэффициент сцепления соответствует норме. Полеты возобновятся с 17 часов по местному времени. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы на аэродроме шли в усиленном режиме. Для расчистки использовали семь единиц спецтехники.
«Сотрудники аэропорта устранили наледь и снег, обеспечив безопасность полетов. В течение ночи аэропорт примет рейсы, включая самолеты “Авроры” из Хабаровска», — рассказали в «Хабаровских авиалиниях».
Для обслуживания пассажиров сформированы сменные бригады. Все службы готовы к работе в круглосуточном режиме.