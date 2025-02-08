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Аэропорт в Хабаровском крае возобновил работу после снегопада

Работники наземной службы завершили расчистку ВПП.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Николаевска вновь принимает и отправляет самолеты. Взлетно-посадочная полоса очищена, коэффициент сцепления соответствует норме. Полеты возобновятся с 17 часов по местному времени. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы на аэродроме шли в усиленном режиме. Для расчистки использовали семь единиц спецтехники.

«Сотрудники аэропорта устранили наледь и снег, обеспечив безопасность полетов. В течение ночи аэропорт примет рейсы, включая самолеты “Авроры” из Хабаровска», — рассказали в «Хабаровских авиалиниях».

Для обслуживания пассажиров сформированы сменные бригады. Все службы готовы к работе в круглосуточном режиме.