Аэропорт в Хабаровском крае возобновил работу после снегопада

Аэропорт Николаевска вновь принимает и отправляет самолеты. Взлетно-посадочная полоса очищена, коэффициент сцепления соответствует норме. Полеты возобновятся с 17 часов по местному времени. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы на аэродроме шли в усиленном режиме. Для расчистки использовали семь единиц спецтехники.