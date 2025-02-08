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Собянин поздравил московских ученых и исследователей с Днем российской науки

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских ученых и исследователей с Днем российской науки.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

В телеграмме мэра Москвы, в частности, говорится:

«Это праздник умных, талантливых людей, которые стремятся создавать новое, открывать неизведанное, расширять границы познания и заглядывать за горизонт. Достижения многих поколений отечественных ученых сыграли огромную роль в цивилизационном прогрессе и получили мировое признание», — написал Собянин.

Он отметил, что Москва по праву является крупнейшим научным центром России. Сегодня мощный интеллектуальный, исследовательский и инновационный потенциал столицы востребован в решении одной из главных национальных задач — обеспечении технологического суверенитета страны. Это большой вызов, большие возможности и большие победы.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, энтузиазм и огромный вклад в развитие отечественной науки. В своей работе вы всегда можете рассчитывать на внимание и поддержку Правительства Москвы», — заключил мэр.

Собянин Сергей