Собянин поздравил московских ученых и исследователей с Днем российской науки

Он отметил, что Москва по праву является крупнейшим научным центром России. Сегодня мощный интеллектуальный, исследовательский и инновационный потенциал столицы востребован в решении одной из главных национальных задач — обеспечении технологического суверенитета страны. Это большой вызов, большие возможности и большие победы.