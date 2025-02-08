Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы поспорили, почему в городе столько разбитых дорог

НОВОСИБИРСК, 8 февраля, ФедералПресс. Новосибирцы назвали большое количество большегрузного транспорта и недостаточное внимание муниципальных властей причиной некачественных дорог в городе. Своим мнением они поделились в комментариях дзен-канала «Сибирские ссылки».

«Инфраструктура в городе всё хуже и хуже. Я оптимист, но это правда. Рад, что сейчас бываю в Новосибирске очень редко. Очень тяжёлые впечатления. Дыры на Димитровском мосту такие, что видно арматуру. Это же как надо запустить сооружение?», — удивляется один из пользователей.

Некоторые читатели удивлены решением властей ограничить скорость на Димитровском мосту до 40 километров в час, сомневаясь, что это поможет сохранению дорог.

«А как скорость легкового автомобиля влияет на износ дорожного полотна?», — заметил пользователь Виктор Ш.

Горожане предположили, что целью такого решения было в первую очередь пополнение казны за счет сбора штрафов.

«Скорей всего, чтобы больше было штрафов за превышения скорости», — предполагает Виктор Б.

Сибиряки также обратили внимание, что проблемы вызваны во многом большегрузным транспортом и недоумевают, почему он не подвергается ограничениям.

«Заезжать на мост надо запретить грузовикам. А то думают, что ограничение им поможет. Да ничего подобного. Это раз. А во-вторых, из-за того, что медленно едут, создаётся больше нагрузка на плиты», — настаивает Михаил М.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцы обвинили мэрию в создании искусственных пробок.