Новосибирцы поспорили, почему в городе столько разбитых дорог

«Инфраструктура в городе всё хуже и хуже. Я оптимист, но это правда. Рад, что сейчас бываю в Новосибирске очень редко. Очень тяжёлые впечатления. Дыры на Димитровском мосту такие, что видно арматуру. Это же как надо запустить сооружение?», — удивляется один из пользователей.
Некоторые читатели удивлены решением властей ограничить скорость на Димитровском мосту до 40 километров в час, сомневаясь, что это поможет сохранению дорог.
«А как скорость легкового автомобиля влияет на износ дорожного полотна?», — заметил пользователь Виктор Ш.
Горожане предположили, что целью такого решения было в первую очередь пополнение казны за счет сбора штрафов.
«Скорей всего, чтобы больше было штрафов за превышения скорости», — предполагает Виктор Б.
Сибиряки также обратили внимание, что проблемы вызваны во многом большегрузным транспортом и недоумевают, почему он не подвергается ограничениям.
«Заезжать на мост надо запретить грузовикам. А то думают, что ограничение им поможет. Да ничего подобного. Это раз. А во-вторых, из-за того, что медленно едут, создаётся больше нагрузка на плиты», — настаивает Михаил М.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцы обвинили мэрию в создании искусственных пробок.