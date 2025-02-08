Новосибирцы поспорили, почему в городе столько разбитых дорог

«Инфраструктура в городе всё хуже и хуже. Я оптимист, но это правда. Рад, что сейчас бываю в Новосибирске очень редко. Очень тяжёлые впечатления. Дыры на Димитровском мосту такие, что видно арматуру. Это же как надо запустить сооружение?», — удивляется один из пользователей.