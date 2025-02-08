Непогода блокирует движение в двух областях

8 февраля 2025 года в 12:40 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничения движения для грузового и общественных видов транспорта на следующих автодорогах:
Актюбинская область
- на участке автодороги «граница РФ — Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — гр. Кызылординской области).
Кызылординская область
- на участке автодороги «граница РФ — Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР» км 1240−1362 (гр. Актюбинской области — г. Аральск).
Ориентировочное время открытие дороги — 8 февраля 2025 года в 20:00 часов.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.