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Непогода блокирует движение в двух областях

Дороги в Казахстане закрыты для грузовиков и автобусов в Актюбинской и Кызылординской областях, передает DKnews.kz.

Источник: QazAvtoJol

8 февраля 2025 года в 12:40 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничения движения для грузового и общественных видов транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область

  • на участке автодороги «граница РФ — Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — гр. Кызылординской области).

Кызылординская область

  • на участке автодороги «граница РФ — Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР» км 1240−1362 (гр. Актюбинской области — г. Аральск).

Ориентировочное время открытие дороги — 8 февраля 2025 года в 20:00 часов.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.