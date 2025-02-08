Улучшено распознавание эмоций по голосу с помощью ИИ

Сначала система детектирует важные характеристики речи, а затем добавляет к ним данные о звуках голоса, в том числе их громкость и тональность, с учетом того, какую часть аудиоспектра лучше всего воспринимает человек. Эти два типа информации объединяются с помощью специального механизма, эффективно соединяя общие характеристики речи с ее детальными особенностями, что помогает точнее определять эмоции говорящего человека.