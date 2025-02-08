В Пермь приедут юные геологи из 35 регионов России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел в Москве рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым. На встрече обсуждались различные вопросы, касающиеся сферы добычи полезных ископаемых на Западном Урале. Также глава Прикамья и руководитель федерального ведомства затронули тему дальнейшего развития особо охраняемых природных территорий.
Помимо этого, Дмитрий Махонин на рабочей встрече обсудил проведение в Пермском крае совместных мероприятий, имеющих федеральное значение. Так, на территории Прикамья в этом году состоится XV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Уже известно время ее проведения — с 24 июля по 4 августа. На олимпиаду юных геологов приглашены команды из 35 регионов Российской Федерации, а также из Кыргызстана, Беларуси и Монголии.
Также на рабочей встрече губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с главой Роснедр возможность проведения в Прикамье Форума недропользователей ПФО. Глава Пермского края подчеркнул, что Прикамье окажет этому форуму всю необходимую поддержку.
Кстати, на Западном Урале сорок особо охраняемых природных территорий, среди которых природный парк «Пермский» и двадцать государственных природных биозаказников. Уникальная природа Пермского края привлекает тысячи отдыхающих природными комплексами и сплавными реками — Усьвой, Вишерой, Чусовой. Кроме водных маршрутов, туристы смогут совершать пешие прогулки по экотропам в особо охраняемых природных территориях.