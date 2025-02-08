В Пермь приедут юные геологи из 35 регионов России

Помимо этого, Дмитрий Махонин на рабочей встрече обсудил проведение в Пермском крае совместных мероприятий, имеющих федеральное значение. Так, на территории Прикамья в этом году состоится XV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Уже известно время ее проведения — с 24 июля по 4 августа. На олимпиаду юных геологов приглашены команды из 35 регионов Российской Федерации, а также из Кыргызстана, Беларуси и Монголии.