Минский гимназист почувствовал себя плохо на уроке, вероятно, из-за снотворного

Ученику 8 класса гимназии № 9 им. Д. М. Манкевича стало плохо на уроке 7 февраля, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что в управлении по образованию Первомайского района информацию подтвердили. Там уточнили, что мальчика увезли в Минскую областную детскую клиническую больницу около 11 часов.
Выяснилось, что на уроке математики педагог обратила внимание на плохое самочувствие восьмиклассника, который побледнел и сильно хотел спать. Его отвели в медпункт и вызвали скорую помощь.
«По предварительным данным, он выпил полторы таблетки снотворного, которые в школу принес другой ученик», — сообщили подробности в районном управлении по образованию.
Информируют, что ученик чувствует себя удовлетворительно. Однако, до 10 февраля его оставили под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего проверяются.
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