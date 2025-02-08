Володин: на рассмотрении в ГД находится 22 законопроекта по вопросам науки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. На рассмотрении в Госдуме находится 22 законопроекта, касающихся вопросов науки. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем поздравлении научных работников с профессиональным праздником.
«Для регулирования непосредственно вопросов науки Государственной думой с 2021 года принято 26 федеральных законов. На рассмотрении находятся 22 законопроекта, 11 из которых приняты в первом чтении», — приводятся его слова на сайте Госдумы.
Володин отметил, что в Думе уделяют особое внимание развитию науки и законодательному обеспечению достижения высоких показателей в различных наукоемких отраслях, поскольку ученые «вносят вклад в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны, повышение качества жизни граждан, сохраняя лучшие традиции».
По словам председателя нижней палаты парламента, применение передовых разработок в различных отраслях способствуют обеспечению технологического суверенитета России. Вопросам технологического лидерства уделяется особое внимание при формировании бюджета. Так, на финансирование этих целей в совокупном объеме заложено около 6,091 трлн рублей на три года, в первую очередь на исполнение послания президента РФ, а также на стимулирование развития приоритетных отраслей.
День российской науки отмечается в РФ 8 февраля ежегодно с 2000 года. Праздник был установлен указом президента от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня учреждения в России национальной академии наук.