Володин: на рассмотрении в ГД находится 22 законопроекта по вопросам науки

По словам председателя нижней палаты парламента, применение передовых разработок в различных отраслях способствуют обеспечению технологического суверенитета России. Вопросам технологического лидерства уделяется особое внимание при формировании бюджета. Так, на финансирование этих целей в совокупном объеме заложено около 6,091 трлн рублей на три года, в первую очередь на исполнение послания президента РФ, а также на стимулирование развития приоритетных отраслей.