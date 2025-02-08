Омич Сатвалдин стал участником «Стендап рулетки» на ТНТ

Каждому из десяти участников даётся минута на то, чтобы пошутить. Если по мнению зала шутка удачная, то в общий банк поступает определенная сумма денег, если за минуту комик не сказал ничего смешного, он уходит из проекта. В выигрыше остаётся тот участник, на чьём выступлении за 45 минут шоу прозвенит финальный звонок. Как рассказал омич, у него остались хорошие впечатления от съёмок, а «сниматься на ТВ всегда приятно».