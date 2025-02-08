Прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» после атаки БПЛА 8 февраля

Прокуратура Ростовской области возьмет на контроль вопросы соблюдения прав ростовчан, чье имущество пострадало из-за падения обломков БПЛА. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.
Также была открыта горячая линия, куда можно прислать сообщение по данному вопросу.
Напомним, в ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в донской столице были повреждены окна и оконные рамы. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 ростовчан. Повреждения получили и припаркованные у дома автомобили.
Известно, что на месте происшествия побывал исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин. Он поручил провести внеплановое заседание КЧС.