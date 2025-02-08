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Прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» после атаки БПЛА 8 февраля

Прокуратура проконтролирует помощь ростовчанам, чье имущество пострадало от падения БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области возьмет на контроль вопросы соблюдения прав ростовчан, чье имущество пострадало из-за падения обломков БПЛА. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

Также была открыта горячая линия, куда можно прислать сообщение по данному вопросу.

Напомним, в ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в донской столице были повреждены окна и оконные рамы. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 ростовчан. Повреждения получили и припаркованные у дома автомобили.

Известно, что на месте происшествия побывал исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин. Он поручил провести внеплановое заседание КЧС.