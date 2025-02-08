Прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» после атаки БПЛА 8 февраля

Напомним, в ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в донской столице были повреждены окна и оконные рамы. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 ростовчан. Повреждения получили и припаркованные у дома автомобили.