Магазины низких цен продолжают работать в Самаре

Все магазины низких цен в Самаре продолжают работать в обычном режиме. Местные жители сообщают в социальных сетях, что торговые точки крупной сети функционируют, как и прежде. Сама команда заявляет, что никаких массовых закрытий в Самаре и области не планируется.