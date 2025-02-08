Магазины низких цен продолжают работать в Самаре

Все магазины низких цен в Самаре продолжают работать в обычном режиме. Местные жители сообщают в социальных сетях, что торговые точки крупной сети функционируют, как и прежде. Сама команда заявляет, что никаких массовых закрытий в Самаре и области не планируется.
Ранее Россельхознадзор сообщил о серьезных нарушениях, которые были обнаружены при проверках магазинов «Светофор» в нескольких регионах России. Ведомство выяснило, что в магазинах продавались молочные, мясные и рыбные продукты с нарушениями.
По информации ведомства, товары продавались без необходимых документов, с неправильной или вовсе отсутствующей маркировкой, а также с истекшим сроком годности. Кроме того, нарушался температурный режим хранения, а упаковка продуктов была повреждена.
Все материалы проверок были переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор. Эти органы теперь займутся дальнейшими действиями в отношении торговой сети.