Портал «Наш город» принимает сообщения о неисправных почтовых ящиках в многоквартирных домах

Так, если в подъезде есть неисправные почтовые ящики, можно отправить заявку через портал или мобильное приложение «Наш город». Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru, выбрать адрес дома на карте или через поиск, затем — тему «Сломанные почтовые ящики», указать номер финансово-лицевого счета или код плательщика, номер подъезда и приложить фотографию. После модерации заявки передаются в управляющую компанию. Стандартный срок их рассмотрения — восемь рабочих дней, но более половины вопросов решаются в течение двух-трех дней. Об актуальном статусе заявки можно узнать в личном кабинете, а после устранения проблемы — подтвердить или опровергнуть факт выполнения работ и оставить отзыв.