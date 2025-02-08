Портал «Наш город» принимает сообщения о неисправных почтовых ящиках в многоквартирных домах

«Жители столицы могут оставить заявку на ремонт почтовых ящиков в подъездах через портал “Наш город”. Сервис принимает сообщения о различных повреждениях: неисправных замках, незакрывающихся дверцах и других недочетах, связанных с состоянием ячеек для корреспонденции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, содержание почтовых ящиков в исправном состоянии не только обеспечивает удобство жителей, но и гарантирует сохранность важной корреспонденции. Поврежденные секции могут стать причиной потери писем, квитанций и официальных уведомлений, а также создать риск несанкционированного доступа к личной информации.
В пресс-службе рассказали, что за состояние почтовых ящиков в многоквартирных домах отвечает управляющая организация. Она обязана своевременно устранять неисправности и заменять поврежденные элементы. В 2024 году благодаря сообщениям москвичей было решено более 5,8 тыс. подобных вопросов. Например, в одном из домов на ул. Академика Скрябина восстановили крепления ящиков, в доме на Алтуфьевском шоссе заменили поврежденную секцию, а в доме на ул. Долгопрудная отремонтировали погнутые дверцы ячеек.
Так, если в подъезде есть неисправные почтовые ящики, можно отправить заявку через портал или мобильное приложение «Наш город». Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru, выбрать адрес дома на карте или через поиск, затем — тему «Сломанные почтовые ящики», указать номер финансово-лицевого счета или код плательщика, номер подъезда и приложить фотографию. После модерации заявки передаются в управляющую компанию. Стандартный срок их рассмотрения — восемь рабочих дней, но более половины вопросов решаются в течение двух-трех дней. Об актуальном статусе заявки можно узнать в личном кабинете, а после устранения проблемы — подтвердить или опровергнуть факт выполнения работ и оставить отзыв.