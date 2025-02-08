Оборот свыше 26 тонн мандаринов из Пакистана запретили в Приморье

Приморский Россельхознадзор проверил 26,6 тонны мандаринов, которые прибыли из Пакистана. В фруктах обнаружили личинок средиземноморской плодовой мухи и запретили продукты к обороту.
«Согласно заключениям о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, выданным 4 февраля, в мандаринах выявлен карантинный для стран — членов Евразийского экономического союза объект — средиземноморская плодовая муха. Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска партий», — сообщили в ведомстве.
Владелец продукции решил провести обеззараживание фруктов путем холодной обработки плодов, чтобы насекомые погибли. После контрольного карантинного обследования продукция может быть выпущена в оборот.