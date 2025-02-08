Известный лыжник Владимир Белов погиб на Щелоковском хуторе

О его смерти 6 февраля сообщила областная Федерация лыжных гонок. Спортсмену было 55 лет.
По данным издания «Кстати», его тело обнаружили на лыжной трассе в районе Щелоковского хутора. Предположительно, Белов либо вылетел с трассы и ударился о бетонный блок, либо потерял сознание во время спуска. Точную причину гибели устанавливают специалисты.
Прощание с Владимиром Беловым состоится 8 февраля в храме Святой равноапостольной княгини Ольги на улице Верхневечерской. Похоронят его на Афонинском кладбище.