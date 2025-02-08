Омичка за год нарушила более 100 правил дорожного движения

Полицейские установили, что женщина является злостным нарушителем ПДД и неплательщиком административных штрафов. Общая сумма задолженности составила 77 тысяч рублей.
Проверка показала, что только в 2024 году омичка 99 раз превысила скорость, 16 раз нарушила требования дорожных знаков или разметки, трижды проехала на красный свет и дважды неправильно расположила транспортное средство на проезжей части.
На место происшествия вызвали представителей службы судебных приставов. Чтобы избежать конфискации автомобиля, девушка оплатила задолженность на месте.