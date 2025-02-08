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Омичка за год нарушила более 100 правил дорожного движения

В Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW, за рулём которого находилась 40-летняя местная жительница.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские установили, что женщина является злостным нарушителем ПДД и неплательщиком административных штрафов. Общая сумма задолженности составила 77 тысяч рублей.

Проверка показала, что только в 2024 году омичка 99 раз превысила скорость, 16 раз нарушила требования дорожных знаков или разметки, трижды проехала на красный свет и дважды неправильно расположила транспортное средство на проезжей части.

На место происшествия вызвали представителей службы судебных приставов. Чтобы избежать конфискации автомобиля, девушка оплатила задолженность на месте.

ГИБДД