Житель Башкирии пытался самостоятельно потушить возгорание, но сам пострадал

Попытка мужчины потушить автомобиль обернулась для него серьезными травмами: он получил ожоги кистей рук, лица и спины. Скорая помощь доставила его в Учалинскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время дознаватель МЧС России работает над выяснением причин возгорания.