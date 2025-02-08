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Житель Башкирии пытался самостоятельно потушить возгорание, но сам пострадал

В Башкирии мужчина получил ожоги при попытке потушить огонь.

Источник: Комсомольская правда

В Учалах 65-летний местный житель получил ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с огнем при возгорании его автомобиля Hyundai Solaris.

Пожар произошел в гараже на улице Энтузиастов. После сообщения в экстренные службы через 6 минут на место прибыли пожарные МЧС и ликвидировали открытое горение и дальнейшее распространение огня.

Попытка мужчины потушить автомобиль обернулась для него серьезными травмами: он получил ожоги кистей рук, лица и спины. Скорая помощь доставила его в Учалинскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время дознаватель МЧС России работает над выяснением причин возгорания.

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