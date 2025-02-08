ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Госавтоинспекция в выходные ввела дополнительные меры по профилактике происшествий на дорогах страны, сообщила пресс-служба МВД Беларуси в субботу.
В частности, для стабилизации обстановки на дорогах республики в выходные сотрудники ГАИ уделят больше внимания предупреждению ДТП и пресечению нарушений.
«В приоритете своевременное выявление нетрезвых участников дорожного движения, отстранение от управления водителей без прав», — говорится в сообщении ведомства.
Также на особом контроле Госавтоинспекции будет соблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, сигналов светофора, правил обгона и выезда на встречную полосу. Чтобы выявлять и пресекать такие нарушения, контроль будет осуществляться даже с воздуха с помощью квадрокоптеров, сообщили в МВД.
Кроме того, будут задействованы экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». Они отработают наиболее аварийно-опасные участки дорог в Витебской и Гомельской областях.
В ГАИ напоминают, что в условиях неустойчивой погоды всем участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД, следить за обстановкой на дороге и не отвлекаться во время движения.