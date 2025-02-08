ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

Также на особом контроле Госавтоинспекции будет соблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, сигналов светофора, правил обгона и выезда на встречную полосу. Чтобы выявлять и пресекать такие нарушения, контроль будет осуществляться даже с воздуха с помощью квадрокоптеров, сообщили в МВД.