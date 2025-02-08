В Беларуси может стать больше мест, где запрещено курить: рассказываем подробности

По данным Белстата за 2023 год, курильщиков в Беларуси поубавилось. Так, их количество в возрасте 16 лет и старше составило 22,1%, что на 4,2% меньше, чем в 2000-м. Кстати, пункты, поддерживающие здоровый образ жизни работников, все чаще стали появляться в коллективных договорах на разных предприятиях. Оно и понятно, ведь отказ от вредной привычки не только сохраняет здоровье людей, но и исключает необоснованные перерывы. Зачастую пятиминутный перекур затягивается на 15−20 минут: пока закроешь кабинет, дождешься лифта, пройдешь турникет… А после обратно в таком же неспешном порядке. Если прикинуть, то сотрудник, выходящий курить раз в час, за восьмичасовой рабочий день тратит на свою вредную привычку как минимум 120 минут, а это четверть рабочего времени.