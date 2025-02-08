В Беларуси может стать больше мест, где запрещено курить: рассказываем подробности

В январе завершилось общественное обсуждение законопроекта, с принятием которого список запрещенных мест для любителей подымить может пополниться. Наш корреспондент узнал, куда заявить о нарушителе и какой штраф тому придется заплатить.
Курящим здесь не место
Законопроект «О госрегулировании производства, оборота и потребления табачного сырья, табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения и систем для потребления табака» касается и вейпов, и обычных сигарет. Их курение, в том числе и электронных устройств, планируется запретить на крыльце жилых многоквартирных домов, а также на прилегающих к ним территориях.
Согласно Декрету № 2 Президента Республики Беларусь и постановлению Совета Министров № 399, дымить в общественных и местах общего пользования многоквартирных домов запрещено. Любителей «электронок» эти ограничения тоже касаются. Нельзя курить на рабочих местах, территориях и в помещениях больниц, санаториев и спорткомплексов, колледжей и университетов, театров и дворцов культуры. В этот список включены детские площадки и места массового отдыха, а также все виды общественного транспорта. Кстати, это же касается и салона авто, если в нем находятся дети до 14 лет. Не стоит забывать об остановках, подземных переходах и вокзалах.
— Запрет распространяется в ресторанах, барах и столовых, не реализующих табачную продукцию. Исключение — объекты общественного питания, оборудованные курилками с вентиляцией, — уточняет старший участковый инспектор Партизанского РУВД майор милиции Сергей Герман. — В поездах дальнего следования курить можно только в специально отведенных вагонах.
По информации правоохранителя, штраф за курение в запрещенных местах составляет от 0,5 до 4 базовых величин.
Штраф за сигарету
Что же касается многоквартирных жилых домов, то и здесь существуют свои ограничения. Если сосед вовсю дымит в подъезде на лестничной клетке, пренебрегая здоровьем окружающих, для начала можно сделать замечание и попросить впредь так не делать.
— Если гражданин был впервые замечен за курением в подъезде, то он может отделаться устным замечанием от сотрудников милиции. Если же беседа ни к чему не привела и он продолжает вредить здоровью и своему, и соседей, то получит предупреждение, — поясняет Сергей Геннадьевич. — Также милиция выпишет непорядочному курильщику штраф.
Для того чтобы доказать вину курильщика, нужна жалоба нескольких жильцов подъезда, которые подтвердят факт нарушения. Нелишним будет сфотографировать или записать на видео противоправное поведение гражданина и предъявить эти материалы милиционеру. Правоохранительные органы не рекомендуют выкладывать в интернете собранные доказательства, так как от курильщика может последовать встречная жалоба по статье о защите персональных данных.
Без вредных привычек
По данным Белстата за 2023 год, курильщиков в Беларуси поубавилось. Так, их количество в возрасте 16 лет и старше составило 22,1%, что на 4,2% меньше, чем в 2000-м. Кстати, пункты, поддерживающие здоровый образ жизни работников, все чаще стали появляться в коллективных договорах на разных предприятиях. Оно и понятно, ведь отказ от вредной привычки не только сохраняет здоровье людей, но и исключает необоснованные перерывы. Зачастую пятиминутный перекур затягивается на 15−20 минут: пока закроешь кабинет, дождешься лифта, пройдешь турникет… А после обратно в таком же неспешном порядке. Если прикинуть, то сотрудник, выходящий курить раз в час, за восьмичасовой рабочий день тратит на свою вредную привычку как минимум 120 минут, а это четверть рабочего времени.
Наниматели вводят бонусы в виде стимулирующих выплат. К примеру, сотрудников ОАО «Мозырьсоль» бросить пагубную привычку или хотя бы воздержаться от нее на время рабочей смены мотивируют денежным вознаграждением. Эту доплату работник может потратить на недорогой обед в столовой или получить вместе с зарплатой как приятный бонус.
Как рассказал представитель предприятия, такое нововведение позволило значительно уменьшить простои производства и повысить технологическую дисциплину.
— Большинство работников бросило пагубную привычку. Сумма доплаты немаленькая и варьируется от количества смен, — сообщили на предприятии. — Каждый выбирает для себя сам: некоторые терпят рабочую смену ради доплаты. Правда, есть и такие курильщики со стажем, которые сразу отказались от денег.
В Партизанском районе зоной, свободной от курения, признан Центральный детский парк имени М. Горького. При входе, а также на его территории установлены таблички с информацией о действующем запрете. В столице насчитывается около 20 зон, свободных от табачного дыма. Нарушителю правил грозит административная ответственность.
| Вадим КОНДРАТЮК, газета «7 дней».