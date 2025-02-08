Мужчина наехал на электровелосипеде на пешехода в Минске, причинив тому травмы.

В центре Минска на улице Якуба Коласа мужчина на электровелосипеде наехал на пешехода, который в итоге получил серьезные травмы, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Минского района направлено на рассмотрение в суд.
В прокуратуре Минска рассказали, что происшествие случилось вечером 13 ноября 2024 года. Мужчина ехал на электровелосипеде по тротуару по улице Я. Коласа в направлении улицы Б. Хмельницкого.
На скорости он наехал на 35-летнего мужчину, который двигался ему навстречу. Оба упали на тротуар.
Информируют, что потерпевшего с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу. Понадобилась помощь и виновнику наезда — у него имелась рваная рана на лбу.
В итоге в отношении велосипедиста возбудили уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»), санкция которой — вплоть до двух лет лишения свободы.
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