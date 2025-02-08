Утверждено обвинение последнему фигуранту дела о метро в Красноярске

Прокуратура утвердила обвинение последнему фигуранту дела о строительстве метро в Красноярске.
На скамью подсудимых по статье «Мошенничество» отправится руководитель ООО «Консалтинговый центр “Бизнес-Информ-Анализ”» Дмитрий Титов. По версии прокуратуры, он был привлечен другими фигурантами дела о хищении «для видимости исполнения контракта».
«Титов должен был сопроводить проектно-сметную документацию в ФАУ “Главгосэкспертиза” и добиться от учреждения положительного заключения повторной государственной экспертизы. В декабре 2019 г. сообщники подделали результаты инженерных изысканий и проектную документацию. В них содержались существенные недостатки, что не позволило бы считать работы выполненными», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, по делу о строительстве метро в Красноярске судят бывшего председателя Красноярского края Юрия Лапшина. Фигурантом по уголовному делу проходит его подчиненный — бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» (КТУ) Константин Мандров. Их обвиняют в том, что они приняли работы на сумму более 900 млн рублей, зная, что они не были завершены. Бюджету края был причинен ущерб примерно на 740 млн рублей.
По поручению Лапшина экс-министр транспорта Константин Димитров дал указание Мандрову подписать акт приемки выполненных работ. Мандров получил вознаграждение в виде взятки в размере 5 млн рублей.
Уже отбывает наказание руководитель «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь. Ему в сентябре 2023 года назначили 4,5 года колонии общего режима.
Вынесли приговор и экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову. Ему назначили 3 года и 2 месяца колонии общего режима за превышение должностных полномочий.