Утверждено обвинение последнему фигуранту дела о метро в Красноярске

Напомним, по делу о строительстве метро в Красноярске судят бывшего председателя Красноярского края Юрия Лапшина. Фигурантом по уголовному делу проходит его подчиненный — бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» (КТУ) Константин Мандров. Их обвиняют в том, что они приняли работы на сумму более 900 млн рублей, зная, что они не были завершены. Бюджету края был причинен ущерб примерно на 740 млн рублей.