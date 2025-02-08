Ушел из жизни актер Хусан Мусабоев

Мусабоев был известен комедийными ролями. Актер играл в таких фильмах, как «Удивительный мечтатель», «Парень, не видевший базара», «Гранат», «Жизнь — это борьба», «Я -это я», «Вот так!», «Супер слуга», «Живи, жена!», «Я не обманывал, я шутил» и в других картинах.