Ушел из жизни актер Хусан Мусабоев

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Сегодня, 8 февраля, в возрасте 71 года скончался заслуженный артист Узбекистана, кавалер ордена «Дустлик» Хусан Мусабоев. Об этом сообщили в пресс-службе Творческого союза кинематографистов.
Хусан Мусабоев родился 10 июня 1954 года в Ташкенте. В 1976 году окончил Ташкентский институт театрально-художественного искусства. Трудовую деятельность начал в 1971 году, он работал помощником режиссера в Узбекской телерадиокомпании.
С 1976 по 1986 год был актером узбекского театра «Ёш гвардия». С 1986 по 1998 год работал актером и руководителем труппы Узбекского государственного театра сатиры.
С 1998 по 2007 год он работал актером и ассистентом режиссера в Узбекской телерадиокомпании, в «Театре телевизионных миниатюр», а также режиссером высшей категории на телеканале «Узбекистан».
Мусабоев был известен комедийными ролями. Актер играл в таких фильмах, как «Удивительный мечтатель», «Парень, не видевший базара», «Гранат», «Жизнь — это борьба», «Я -это я», «Вот так!», «Супер слуга», «Живи, жена!», «Я не обманывал, я шутил» и в других картинах.