Мизулина дала совет молодым блогерам

«Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами… Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает… Лично мне не хватает позитивной информации о людях, событиях», — сказала Мизулина.