Мизулина дала совет молодым блогерам

ИРКУТСК, 8 янв — РИА Новости. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете посоветовала молодым блогерам, создавая контент, больше внимания уделять позитивной информации.
На встрече со школьниками и студентами в Иркутске Мизулина, отвечая на вопрос, как реализовать себя в блогосфере, посоветовала не гнаться за просмотрами, снимая только негативный контент, а больше внимания уделять позитиву.
«Я вижу много ребят, которые учатся быть блогерами и журналистами… Часто берут негативный контент, чтобы он быстро завирусился. Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает… Лично мне не хватает позитивной информации о людях, событиях», — сказала Мизулина.
В этой связи она прокомментировала закрытие в России YouTube, назвав эту меру целесообразной, поскольку площадка работала с нарушениями закона, не удаляла контент, связанный с насилием и жестокостью. Российские платформы развиваются, отметила Мизулина, пройдет год-два, и они станут более функциональными.