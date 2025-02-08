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На нескольких улицах Краснодара ограничат движение транспорта

В Краснодаре из-за ремонта водопровода на ул. Северной и Скорняжной временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения на движение транспорта на двух участках улиц будут действовать в ночное время. Специалисты проведут работы без отключения водоснабжения.

В ночь с 23:00 8 февраля на 6:00 9 февраля будет частично перекрыт проезд на участке улицы Скорняжной в районе домов № 19−21. Движение ограничат от улицы Герцена в сторону улицы Труда.

В период с 23:00 9 февраля до 6:00 10 февраля также будет ограничено движение по улице Северной в направлении улицы Брюсова, на участке от улицы Воровского до улицы Брюсова. Движение будет осуществляться по одной полосе.

На время проведения работ на дорогах установят соответствующие знаки. Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свои маршруты с учетом возможных изменений.