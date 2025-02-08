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Восемь сотрудников МЧС тушили пожар в четырехквартирном доме на окраине Омска

Пожар произошел в доме, расположенном в микрорайоне Береговой.

Источник: Комсомольская правда

Днем в пятницу, 7 февраля, горела квартира в четырехквартирном доме в микрорайоне Береговой на отдаленной окраине Омска. Два человека эвакуировались из горящего дома до приезда пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание в одной из квартир дома произошло около 14:20. Пламя охватило внутреннюю отделку и вещи на площади 30 квадратных метров. В тушении принимали участие восемь пожарных и две единицы техники. Время ликвидации открытого горения — 14:45.

При пожаре никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, выясняют сотрудники МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что строящиеся склады ночью полыхали в Троицком в Омском районе.