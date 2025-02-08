В Хабаровске выпало почти в два раза больше месячной нормы снега

Снегопад закончился, и дорожные службы в круглосуточном режиме приводят в порядок улицы города. В Хабаровске за семь дней февраля выпало 23,6 миллиметра осадков, что составляет 196 процентов месячной нормы.
«Работа предстоит сложная. Сейчас, когда стихия отступила, необходимо сделать упор на расчистку дорог, по которым движется общественный транспорт, остановочных площадок, убрать снежные валы, которые затрудняют обзор при выезде с второстепенных улиц», — сказал мэр краевой столицы Сергей Кравчук.
Сегодня управляющие компании задействовали весь штат сотрудников — около полутора тысяч человек, дополнительно привлечено еще 230. Особое внимание уделяется очистке подъездов к социальной инфраструктуре и придомовых территорий. Продолжают бороться с последствиями снегопада как и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных мэрии учреждений, так и неравнодушные граждане, выходящие на улицу с лопатами в руках.
Сотрудники МЧС России помогают водителям, оказавшимся в снежном плену. На подъемах оказывают помощь большегрузам, легковым автомобилям и каретам «скорой». Всего за время снегопада сотрудники спасательного ведомства выручили водителей на дорогах более 25 раз.
В связи с улучшением погодных условий сняли ограничения для движения пассажирского и большегрузного транспорта на региональной автодороге «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре» и федеральной трассе А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» на участке 34 — 118 километр.
Кроме того, сегодня в 17:00 по местному времени открылся аэропорт Николаевска-на-Амуре. Сотрудники аэродромной наземной службы завершили расчистку взлетно-посадочных полос от снега. Воздушная гавань будет работать всю ночь — принимать и отправлять авиарейсы.