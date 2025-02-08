В Хабаровске выпало почти в два раза больше месячной нормы снега

Сегодня управляющие компании задействовали весь штат сотрудников — около полутора тысяч человек, дополнительно привлечено еще 230. Особое внимание уделяется очистке подъездов к социальной инфраструктуре и придомовых территорий. Продолжают бороться с последствиями снегопада как и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных мэрии учреждений, так и неравнодушные граждане, выходящие на улицу с лопатами в руках.