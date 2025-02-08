Из-за холода в Севастополе приостановили очистку пляжей

В связи с похолоданием работы по очистке пляжей Севастополя от мазутных пятен временно приостановлены. Однако, как сообщил губернатор Михаил Развожаев, несмотря на сложные погодные условия, продолжается процесс вывоза загрязненного грунта.
«Из-за погодных условий волонтеров сегодня снова к работам не привлекаем», — сообщил глава Севастополя.
Накануне, 7 февраля, в Севастополе продолжалась работа группы специалистов, привлеченных для ликвидации последствий разлива мазута. С пляжей Северной стороны было вывезено 0,96 тонны грунта, загрязненного мазутом. За все время проведения работ уже было удалено 650,034 тонны грунта.