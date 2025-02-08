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Из-за холода в Севастополе приостановили очистку пляжей

Свыше 650 тонн грунта с мазутом вывезли с пляжей Севастополя за все время работ.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

В связи с похолоданием работы по очистке пляжей Севастополя от мазутных пятен временно приостановлены. Однако, как сообщил губернатор Михаил Развожаев, несмотря на сложные погодные условия, продолжается процесс вывоза загрязненного грунта.

«Из-за погодных условий волонтеров сегодня снова к работам не привлекаем», — сообщил глава Севастополя.

Накануне, 7 февраля, в Севастополе продолжалась работа группы специалистов, привлеченных для ликвидации последствий разлива мазута. С пляжей Северной стороны было вывезено 0,96 тонны грунта, загрязненного мазутом. За все время проведения работ уже было удалено 650,034 тонны грунта.

экология